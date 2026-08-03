الاقتصاد

سعر سهم دلتا إيرلاينز (DAL) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 03-08-2026

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سعر سهم دلتا إيرلاينز (DAL) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 03-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-03 11:35 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03

تراجع قليلاً سعر سهم دلتا إيرلاينز DELTA AIR LINES, INC (DAL) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة الحالي 89.60$، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 89.60$، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 95.50$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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