سعر سهم Advanced Micro Devices (AMD) يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 03-08-2026

تراجع سعر سهم Advanced Micro Devices Inc (AMD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدام السهم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أجبر السهم على الارتداد انخفاضاً لحول مكاسبه المبكرة خلال الجلسة إلى خسائر في نهايتها، وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، وقد جاء هذا الأداء بعدما تمكن السهم من تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يضاعف من الضغوط السلبية حول السهم.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 515.65$، ليستهدف مستوى الدعم 424.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط