الاقتصاد

سعر سهم Advanced Micro Devices (AMD) يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 03-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر سهم Advanced Micro Devices (AMD) يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 03-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم Advanced Micro Devices (AMD) يصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 03-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-03 11:36 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03

تراجع سعر سهم Advanced Micro Devices Inc (AMD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدام السهم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أجبر السهم على الارتداد انخفاضاً لحول مكاسبه المبكرة خلال الجلسة إلى خسائر في نهايتها، وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، وقد جاء هذا الأداء بعدما تمكن السهم من تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يضاعف من الضغوط السلبية حول السهم.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 515.65$، ليستهدف مستوى الدعم 424.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا