الاقتصاد

سعر سهم UiPath, Inc. (PATH) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 03-08-2026

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سعر سهم UiPath, Inc. (PATH) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 03-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-03 11:36 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03

ارتفع سعر سهم UiPath, Inc (PATH) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، لينجح السهم في تخطي مستوى المقاومة المحوري 12.42$، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل قاعدة دعم قوية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة المذكورة 12.42$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 14.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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