سعر سهم أريستا نيتورك (ANET) يقفز ارتفاعاً – توقعات اليوم – 03-08-2026

قفز سعر سهم أريستا نيتورك Arista Networks (ANET) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 162.25$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب عند سعر 189.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد