الإسترليني يتراجع أمام الدولار للمرة الأولى في أربع جلسات

أنهى الجنيه الإسترليني، يوم الاثنين، موجة مكاسب استمرت ثلاثة أيام أمام الدولار الأمريكي، بينما تراجع مقابل الين الياباني، في ظل متابعة المستثمرين عن كثب لمسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب تدخلات السلطات لدعم العملة اليابانية.

وعلى صعيد التداولات، تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.50% أمام الين الياباني إلى 211.11 ين، بعدما لامس 209.48 ين، وهو أدنى مستوى له منذ 5 مارس.

وكان الإسترليني قد سجل أيضاً تراجعاً الأسبوع الماضي بعد تدخل سلطات طوكيو وواشنطن في سوق الصرف الأجنبي لدعم العملة اليابانية.

وانخفض الإسترليني في أحدث التعاملات بنسبة 0.18% إلى 1.3457 دولار، بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة 1.35055 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 16 يوليو.

دعم حكومي

اتبعت الحكومة البريطانية الجديدة نهجا في تهدئة مخاوف المستثمرين التي كانت قد غذّت علاوة المخاطر السياسية على الجنيه الإسترليني، وهو ما وفر دعماً للعملة البريطانية، وذلك برغم قرار بنك إنجلترا في اجتماع الأسبوع الماضي بتثبيت الفائدة.

من جانبه، صرح وزير المالية البريطاني جون هيلي بأنه يتعين على الحكومة إجراء تخفيضات في موازنات وزاراتهم للمساعدة في تمويل التزامات الإنفاق.

في المقابل، لم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار الأمريكي، إذ تجاهل تراجع أسعار النفط يوم الاثنين، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التوظيف الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

توقعات باستمرار الارتفاع

قال بنك باركليز في مذكرة بحثية: "تقلصت علاوة المخاطر السلبية على الجنيه الإسترليني بدرجة أكبر الأسبوع الماضي، وإن كان ذلك أقل بكثير مما كنا نتوقعه في ضوء الميل التيسيري الذي أظهرته كلير لومبارديلي، نائبة محافظ بنك إنجلترا وعضو لجنة السياسة النقدية التي كانت تُعد سابقاً من أصحاب التوجه المتشدد، إلى جانب المحافظ أندرو بيلي الذي يُنظر إليه باعتباره صاحب الصوت المرجح داخل اللجنة."

وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، في انتظار اتضاح الصورة بشكل أكبر بشأن حجم الضغوط التضخمية التي قد تترتب على الحرب مع إيران.