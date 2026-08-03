شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قرابة 1% بفضل تراجع التوترات الأمريكية الإيرانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يعمق خسائره مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط تفقد أكثر من 8 في مستهل تعاملات الأسبوع

•الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب" يلغي ضربات عسكرية على إيران

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول أسعار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب قرابة 1% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين في مستهل تعاملات الأسبوع ،لتستأنف مكاسبها التي توقفت يوم الجمعة ،بدعم تراجع الدولار وهبوط أسعار النفط ،وسط آمال تراجع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران ،خاصة بعد تعليق شنّ هجمات جديدة أملاً في التوصل إلى اتفاق سريع.



ومع انحسار المخاوف بشأن الضغوط التضخمية المتصاعدة، تراجعت رهانات الأسواق على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام الجاري.



وفي هذا السياق، يترقب المستثمرون على مدار الأسبوع صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الحاسمة، والتي ستوفر إشارات أوضح حول مسار السياسة النقدية وتوقيت أي تحركات مستقبلية للفيدرالي الأمريكي.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 1.0% إلى (4,079.81$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,043.21$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,043.21$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.5% ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب ضعف الطلب.



•وعلى مدار تعاملات يوليو الفائت ،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.9% ، في أول مكسب شهري منذ فبراير الماضي ،بفضل عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،وتراجع حدة التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.3% ،ليعمق خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ،مسجلًا أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 99.42 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا الهبوط مع تراجع عمليات شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن ،في ظل انحسار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ،وتزايد آمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين بأكثر من 8% ،لتقترب بشدة من تسجيل أدنى مستوياتها في عدة أسابيع ،وسط تراجع مخاوف سلامة الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط مع انحسار الضربات العسكرية في محيط مضيق هرمز.



ومما لا شك فيه أن تراجع أسعار النفط العالمية يقلص مخاوف تسارع التضخم، الأمر الذي يدعم فرضية احتفاظ البنوك المركزية العالمية بأدوات السياسة النقدية دون أي تغيير لفترة طويلة هذا العام.



مستجدات الحرب الإيرانية

•تراجع التوترات العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط ،مع توقف الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

•أعلن الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، عن إلغاء ضربة عسكرية كانت مخططًا لها ضد إيران يوم الأحد، مفضلًا منح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة.

•أوضح ترامب أن المحادثات مع إيران من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين، بينما تواصل طهران وسلطنة عُمان مناقشة آلية تضمن أمن الملاحة وإعادة فتح حركة العبور في مضيق هرمز.

•لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن، إذ لا تزال الخلافات قائمة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأمن الملاحة، وآليات خفض التصعيد العسكري.



الفائدة الأمريكية

•أعرب ثلاثة مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مخاوفهم يوم الجمعة من أن التضخم سيظل عالقًا فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% ما لم تُرفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل فورًا.



•وسط هبوط أسعار النفط ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر من 33% إلى 37% ،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 67% إلى 63%.



•وارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 13% إلى 16%،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 87% إلى 84%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



•تصدر على مدار هذا الأسبوع سلسلة من البيانات الهامة جدًا عن سوق العمل الأمريكي، تصدر الثلاثاء فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بنهاية يونيو الماضي، وتصدر يوم الأربعاء بيانات وظائف الشركات الأمريكية الخاصة لشهر يوليو، ويوم الخميس تصدر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،ويوم الجمعة يصدر تقرير الوظائف لشهر يوليو.



توقعات حول أداء الذهب

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي": رغم بداية الأسبوع الإيجابية نسبيًا لأسعار الذهب ،لكن المكاسب لا تزال محدودة بسبب حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



فى حال تأكيد انطلاق محادثات السلام ،مع حدوث أي تقدم إيجابي فى طريق التوصل إلى اتفاق جديد ،ستتفاقم خسائر الدولار والنفط وهو ما سيوفر المزيد من الصعود فى أسعار الذهب والمعادن الأخرى.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الجمعة بنحو 0.85 طن متري،فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,007.02 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 20 يوليو الماضي.



نظرة فنية

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