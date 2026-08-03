شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بحوالي 2% بفضل الهدوء المؤقت فى الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يعمق خسائره مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط تفقد أكثر من 8 في مستهل تعاملات الأسبوع

•الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب" يلغي ضربات عسكرية على إيران

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول أسعار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 2% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين في طريقها صوب تحقيق ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة،بفضل هدوء التوترات الجيوسياسية المؤقت في منطقة الشرق الأوسط،خاصة بعد توقف الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران ، ومنح الدبلوماسية فرصة أخرى من أجل التوصل لاتفاق جديد.



ويؤدي هبوط أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط التضخمية العالمية، مما يمنح البنوك المركزية، وفي مقدمتها بنك الاحتياطي الفيدرالي، مساحة أكبر للإبقاء على السياسة النقدية ثابتة دون أي تغيير لأطول فترة ممكنة هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الفضة اليوم:ارتفعت أسعار معدن الفضة بحوالي 2.0% إلى (58.64$ ) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (57.56$)، وسجلت أدنى مستوي عند (57.56$).



•عند تسوية الأسعار يوم الجمعة، فقدت أسعار الفضة نسبة 2.45% ،في أول خسارة في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب مخاوف تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.



•وفقدت أسعار الفضة بنهاية يوليو الفائت نسبة 1.75% ،في ثاني خسارة شهرية على التوالي ،بسبب ضعف الطلب الاستثماري والصناعي على المعدن الأبيض.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.3% ،ليعمق خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ،مسجلًا أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 99.42 نقطة ،عاكسًا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الهبوط مع تراجع عمليات شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن ،في ظل انحسار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ،وتزايد آمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين بأكثر من 8% ،لتقترب بشدة من تسجيل أدنى مستوياتها في عدة أسابيع ،وسط تراجع مخاوف سلامة الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط مع انحسار الضربات العسكرية في محيط مضيق هرمز.



ومما لا شك فيه أن تراجع أسعار النفط العالمية يقلص مخاوف تسارع التضخم، الأمر الذي يدعم فرضية احتفاظ البنوك المركزية العالمية بأدوات السياسة النقدية دون أي تغيير لفترة طويلة هذا العام.



مستجدات الحرب الإيرانية

•تراجع التوترات العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط ،مع توقف الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

•أعلن الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، عن إلغاء ضربة عسكرية كانت مخططًا لها ضد إيران يوم الأحد، مفضلًا منح المسار الدبلوماسي فرصة جديدة.

•أوضح ترامب أن المحادثات مع إيران من المقرر أن تبدأ اليوم الاثنين، بينما تواصل طهران وسلطنة عُمان مناقشة آلية تضمن أمن الملاحة وإعادة فتح حركة العبور في مضيق هرمز.

•لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن، إذ لا تزال الخلافات قائمة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأمن الملاحة، وآليات خفض التصعيد العسكري.



الفائدة الأمريكية

•أعرب بعض المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي عن مخاوفهم من أن التضخم سيظل عالقًا فوق المستهدف البالغ 2% ما لم تُرفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل فورًا.



•وسط هبوط أسعار النفط ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر من 33% إلى 37% ،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 67% إلى 63%.



•وارتفع تسعير احتمالات إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 13% إلى 16%،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 87% إلى 84%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.



•تصدر على مدار هذا الأسبوع سلسلة من البيانات الهامة جدًا عن سوق العمل الأمريكي، تصدر الثلاثاء فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بنهاية يونيو الماضي، وتصدر يوم الأربعاء بيانات وظائف الشركات الأمريكية الخاصة لشهر يوليو، ويوم الخميس تصدر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،ويوم الجمعة يصدر تقرير الوظائف لشهر يوليو.



توقعات حول أداء الفضة

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":المزيد من الصعود فى أسعار الفضة إذا استمر الدولار والنفط فى الهبوط ،وفى حال أدت البيانات الاقتصادية والتعليقات الفيدرالية إلى المزيد من التراجع فى احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



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