الاقتصاد

دوج كوين (DOGEUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 03-08-2026

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دوج كوين (DOGEUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 03-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-03 11:40 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03

انخفض سعر عملة دوج كوين (DOGEUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.0704$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.0673$.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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