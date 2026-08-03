دوج كوين (DOGEUSD) يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 03-08-2026

انخفض سعر عملة دوج كوين (DOGEUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظية، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.0704$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 0.0673$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط