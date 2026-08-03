النيكل يتراجع بعد توضيح إندونيسيا قواعد التصدير الجديدة وانحسار المخاوف بشأن الإمدادات

تراجعت أسعار النيكل بعدما أوضحت إندونيسيا أن قواعدها الجديدة الخاصة بفحص المعادن الأرضية النادرة لن تؤدي إلى تأخير شحنات النيكل عندما تكون تلك المعادن مجرد منتج ثانوي، وهو ما خفف المخاوف بشأن الإمدادات، بالتزامن مع صدور بيانات أضعف من المتوقع لنشاط المصانع في الصين، مما عزز المخاوف حيال الطلب.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر النيكل لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.56% إلى 16,980 دولاراً للطن المتري، بينما تراجع عقد النيكل الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 1.91% إلى 129,520 يواناً (نحو 19,179 دولاراً) للطن، ليسجل أداءً أضعف مقارنة ببقية المعادن الأساسية.

وجاء هذا التراجع بعدما أكد دودونغ عبد الرحمن، كبير موظفي الرئاسة الإندونيسية، أن متطلبات الفحص الجديدة تنطبق فقط عندما تكون المعادن الأرضية النادرة هي المنتج الرئيسي، وليس عندما تكون ناتجاً ثانوياً لعمليات التعدين.

وأضاف أن السلطات سمحت لأكثر من 100 سفينة كانت متأخرة بالمغادرة، فيما يستعد جهاز المسح الحكومي لإصدار 85 تقرير تصدير كانت معلقة في السابق.

وكانت القواعد الجديدة قد تسببت في تعطيل شحنات حديد النيكل الخام (Nickel Pig Iron) وراسب الهيدروكسيد المختلط (Mixed Hydroxide Precipitate - MHP)، ما أثار مخاوف من نقص الإمدادات. إلا أن توضيحات الحكومة الإندونيسية دفعت المتعاملين إلى الاعتقاد بأن خطر استمرار أزمة الإمدادات قد تراجع، رغم أن بعض الجوانب الفنية للتنظيم الجديد لم تُحسم بشكل نهائي.

وفي الوقت نفسه، زادت بيانات النشاط الصناعي الضعيفة في الصين من المخاوف بشأن الطلب من أكبر مستهلك للمعادن في العالم، وهو ما عمّق خسائر أسعار النيكل.

انحسار علاوة المخاطر على الإمدادات قد يضغط على الأسعار في الأجل القريب

وعادةً ما يؤدي تعطل شحنات محملة بالفعل بسبب الإجراءات التنظيمية إلى ارتفاع أسعار النيكل نتيجة ما يعرف بـ"علاوة التحوط"، حيث يدفع المشترون أسعاراً أعلى لضمان الحصول على الإمدادات الفورية.

لكن توضيحات إندونيسيا، إلى جانب الإفراج عن السفن المتأخرة وإصدار تقارير التصدير المعلقة، ساهمت في تهدئة المخاوف بشأن نقص الإمدادات على المدى القصير، وهو ما انعكس في تراجع أسعار العقود القريبة الأجل في بورصة لندن للمعادن.

ويرى محللون أن أي استئناف فعلي لتدفقات الصادرات سيظهر أولاً في انخفاض العلاوات السعرية في الأسواق الفعلية الآسيوية، وكذلك في تقلص الفجوة السعرية بين العقود القريبة والبعيدة الأجل، وهو ما يفسر الأداء الأضعف للنيكل مقارنة ببقية المعادن الأساسية في الجلسات التي تتركز فيها التطورات على صادرات النيكل من إندونيسيا.