شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون تنضم إلى نادي الـ3 تريليونات دولار بدعم من الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انضمت أمازون، اليوم الاثنين، إلى نادي الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار، بعدما قفز سهمها عقب إعلان نتائج مالية قوية، في ظل مؤشرات على أن طفرة الذكاء الاصطناعي تعزز الطلب على خدمات الحوسبة السحابية، التي تمثل المصدر الرئيسي لأرباح الشركة.

وارتفع سهم أمازون بنسبة 5% إلى 285.01 دولاراً، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 23%.

وجاءت هذه المكاسب بعدما سجل السهم، الأسبوع الماضي، أكبر ارتفاع يومي له منذ أبريل 2012، عقب إعلان الشركة، التي تتخذ من سياتل مقراً لها، أسرع نمو لأعمال الحوسبة السحابية منذ أكثر من أربع سنوات، إلى جانب رفع توقعاتها للإنفاق الرأسمالي خلال العام.

وقال محللون إن أمازون ربما تكون الشركة الأكثر تعبيراً عن طبيعة الاقتصاد حالياً، فهي تجمع بين قصة المستهلك وقصة الذكاء الاصطناعي."

كما يرون أن التشكيك الأكبر قبل موسم النتائج كان يتمثل في احتمال أن تقلص شركات التكنولوجيا العملاقة إنفاقها على الذكاء الاصطناعي، لكن نتائج أمازون ومايكروسوفت أظهرت العكس، وهو ما منح الأسواق إشارة إيجابية واسعة."

وارتفعت أيضاً أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى، إذ صعد سهم مايكروسوفت بنسبة 4%، وميتا بلاتفورمز بنسبة 6%، وألفابت بنسبة 3.6%، بينما ارتفع سهم أوراكل بنسبة 5%.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تتوقع الحفاظ على قدرتها على توليد تدفقات نقدية حتى السنة المالية 2027، كما توقعت إنفاقاً رأسمالياً أقل من تقديرات وول ستريت، مما ساهم في تسجيل السهم أكبر مكسب يومي له منذ عام 2008.

تباين أداء شركات "العظماء السبعة" يعيد تقييم القطاع

في المقابل، سجلت كل من تسلا وألفابت تدفقات نقدية حرة سلبية خلال الربع الأخير، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك بالنسبة إلى ألفابت، بينما انخفض التدفق النقدي الحر لدى ميتا بنسبة 91% مع استمرار الشركات في ضخ مليارات الدولارات لتوسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي.

وتعد أمازون أحدث المنضمين إلى نادي الشركات التي تجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار، إلى جانب أبل ومايكروسوفت وألفابت وإنفيديا، التي تتصدر حالياً قائمة أكبر الشركات في العالم بقيمة سوقية تقترب من 5 تريليونات دولار.

واستغرقت أمازون، التي أسسها جيف بيزوس عام 1994، ما يزيد قليلاً على عامين لإضافة تريليون دولار جديد إلى قيمتها السوقية، بعدما تجاوزت مستوى تريليوني دولار لأول مرة في يونيو 2024.

واستفادت وحدة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) من توسيع شراكاتها في مجالات البنية التحتية السحابية وتوريد الرقائق الإلكترونية مع شركات، من بينها أوبن إيه آي وأنثروبيك وميتا، وهو ما عزز مكانتها في سوق خدمات الحوسبة السحابية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.