شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 03-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-03 15:56 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03
انخفض سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، ويعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال أمام تسجيل المزيد من الخسائر.