سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين.. انخفاض جديد بالبنوك المصرية

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، انخفاضًا ملحوظًا، اليوم الإثنين، في مستهل التعاملات بالبنوك المصرية الحكومية والتجارية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 50.35 جنيه للشراء، و50.48 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار، اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، 50.30 جنيه للشراء، و50.40 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار، في بنك مصر، اليوم الإثنين، 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار، في بنك الإسكندرية، اليوم الإثنين، 49.95 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس استقر سعر الدولار، اليوم الإثنين، في بنك قناة السويس، عند 50.39 جنيه للشراء، و50.49 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار، اليوم الإثنين، في البنك التجاري الدولي، 49.95 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الإثنين، 50.34 جنيه للشراء، و50.44 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الإثنين، 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني سجل سعر الدولار اليوم الإثنين، في بنك الكويت الوطني، 50.39 جنيه للشراء، و50.49 جنيه للبيع.