انخفاض سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الإثنين في البنوك المصرية

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 3 أغسطس 2026، في مستهل التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية الحكومية والتجارية. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 13.41 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك الأهلي المصري يتداول سعر الريال في البنك الأهلي المصري، اليوم الإثنين، عند 13.37 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك مصر بلغ سعر الريال، اليوم الإثنين، في بنك مصر، 13.31 جنيه للشراء، و13.37 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الإسكندرية سجل سعر الريال، اليوم الإثنين، في بنك الإسكندرية، 13.32 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قناة السويس بلغ سعر الريال في بنك قناة السويس، اليوم الإثنين، 13.36 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي سجل سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الإثنين، 13.30 جنيه للشراء، و13.33 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي بلغ سعر الريال، اليوم الإثنين، في بنك فيصل الإسلامي، 13.35 جنيه للشراء، و13.40 جنيه للبيع. سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الريال، اليوم الإثنين، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 13.42 جنيه للشراء، و13.45 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الكويت الوطني بلغ سعر الريال في بنك الكويت الوطني، اليوم الإثنين، 13.18 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع.