ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الولايات المتحدة عن ضربات جديدة ضد إيران

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع انخفاض أسعار النفط، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقف عن شنّ هجمات جديدة ضد إيران أملاً في التوصل إلى اتفاق سريع، مما خفف قليلاً من المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4063.35 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 0.6%، وذلك بحلول الساعة 06:55 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% لتصل إلى 4053.70 دولار للأونصة.

وفي المعادن الثمينة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9% ليصل إلى 58.17 دولار، وصعد البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1645.89 دولارًا، بينما عزز البلاديوم سعره بنسبة 1.1% ليصل إلى 1287.19 دولار.

وتعرض الدولار الأمريكي لضغوط بعد تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أرخص تكلفة للمشترين الأجانب.