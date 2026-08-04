ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السعودية.. تعرف على سعر جرام عيار 21 الآن

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الإثنين 3 أغسطس 2026، ارتفاعا في الأسواق السعودية
، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، في تعاملات اليوم، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية، اليوم الإثنين، 428.25 ريال، مقابل 426.5 ريال، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 24
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، اليوم الإثنين، 489.5 ريال، مقابل 487.5 ريال، عند إغلاق أمس.
سعر جرام الذهب عيار 22
انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية، اليوم الإثنين، إلى: 448.75 ريال، مقابل 446.75 ريال، أمس.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم الإثنين، 366 ريالا، مقابل، 364.25 ريال، عند إغلاق أمس.
أسعار الذهب اليوم في السعودية
وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم الإثنين في السعودية، 15226.5 ريال، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 3426.75 ريال.
أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام