سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين في مصر.. ارتفاع جديد بالأسواق

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الإثنين، 3 أغسطس 2026، ارتفاعا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، في تعاملات اليوم، وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، اليوم الإثنين، 5890 جنيها للبيع، و5830 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، اليوم الإثنين، 6730 جنيها للبيع، و6665 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم الإثنين إلى: 5050 جنيها للبيع، و4995 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 14 سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، اليوم الإثنين، 3925 جنيها للبيع، و3885 جنيها للشراء. أسعار الذهب اليوم في مصر سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 47120 جنيها للبيع، و46640 جنيها للشراء.

