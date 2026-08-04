تراجع أسعار النفط وسط مساعي أمريكية لإبرام اتفاق نووي مع إيران

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التراجع عن شن هجوم جديد على إيران، ساعيًا إلى التوصل إلى اتفاق سريع يوقف طموحات طهران النووية ويعيد فتح مضيق هرمز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.65 دولار، أو 5.29%، لتصل إلى 83.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:02 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.47 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 5.20 دولار، أو 6.14%.

وكان كلا العقدين قد ارتفعا بأكثر من 20% الشهر الماضي بعد استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعدت المخاوف الأمنية جراء الهجمات على عدة ناقلات نفط قبالة سواحل عُمان، مما أدى إلى عزوف شركات الشحن عن دخول الخليج لتحميل النفط.

وفي مؤشر على خفض التصعيد، صرّح ترامب مساء السبت عبر منصته "تروث سوشيال" بأن إيران ودولاً أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق يُفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز "فورًا وبشكل كامل وتام"، و"إنهاء التهديد النووي الإيراني".

ويوم الأحد، وافقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها، المعروفة باسم "أوبك+"، على زيادة حصص إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من سبتمبر، ما يُكمل عملية تخفيف مجموعة المنتجين لجزء من تخفيضات الإنتاج الطوعية.