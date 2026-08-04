واشنطن وطوكيو تنفذان تدخلًا مشتركًا لدعم الين بعد تراجعه

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - نفذت الولايات المتحدة واليابان تدخلًا مشتركًا في أسواق الصرف لدعم الين، بعد تراجعه إلى أدنى مستوياته خلال أربعة عقود.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في منشور على منصة "إكس"، إن هذه الخطوة أسهمت في احتواء التقلبات غير المنضبطة للين.

وأفاد باستعداد الولايات المتحدة للمشاركة في أي تدخلات مشتركة جديدة عند الحاجة. احتواء التقلبات قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما: "إن العمل المشترك أسهم في احتواء التقلبات المفرطة والمسار غير المنضبط للين خلال الأشهر الأخيرة".

ووصل سعر الدولار إلى (164) ينًا، وهو أدنى مستوى للعملة اليابانية منذ عام 1986، في ظل اتساع الفروقات في أسعار الصرف بين الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب المخاوف بشأن سياسة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي المتعلقة بالميزانية.

ولم يُكشف عن حجم العملية التي نُفذت يوم الجمعة الماضية، وكانت -بحسب طوكيو- أول تدخل أمريكي ياباني مشترك منذ عام 1998 لشراء الين.

