مشروع لجمع ونقل النفايات وأعمال النظافة في «القريات» بـ115.9 مليون ريال

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - وقّع وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، عقد مشروع جمع ونقل النفايات وأعمال النظافة بمحافظة القريات والقرى التابعة لها، لمدة خمس سنوات، بقيمة إجمالية بلغت (115,949,985) ريالًا.

يأتي ذلك في خطوة تعكس حرص الوزارة على تعزيز كفاءة أعمال النظافة والارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للأهالي والزوار.

وثمّن أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، الدعم غير المحدود الذي تحظى به المنطقة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، معربًا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ولصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، على متابعتهما ودعمهما المستمر لمشروعات التنمية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس جمال البلوي، أن المشروع يمثل رافدًا مهمًا لمنظومة العمل البلدي في المحافظة، مشيرًا إلى دوره في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة، ورفع مستوى النظافة العامة.

وأكد حرص البلدية على المتابعة الحثيثة لتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يحقق تطلعات الأهالي ويعزز مستوى رضا المستفيدين في محافظة القريات والقرى التابعة لها.