«حديد وطني» تتحول للربحية بـ23.45 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - تحولت شركة وطني للحديد والصلب "حديد وطني" للربحية في الربع الثاني من 2026 بـ23.45 مليون ريال، مقابل خسائر بـ1.76 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع فى صافى الربح خلال الربع الحالى مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
- الارتفاع الملحوظ بمتوسط سعر بيع المنتج التام خلال الربع الثانى من العام 2026 مقارنة بمتوسط سعر البيع للمنتج التام للربع الثانى من العام 2025.
- ارتفاع حجم المبيعات للربع الثاني من العام 2026 مع انخفاض حجم المبيعات خلال الربع المماثل للعام 2025 بالإضافة إلى ارتفاع المخزون من المنتج التام الذي أسهم بشكل كبير في زيادة هوامش الربحية نظرا لانخفاض تكلفته مما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع صافى الربح للربع الحالى مقارنة مع الربع اللماثل من العام السابق.
ويعود سبب الارتفاع فى صافى الربح خلال الربع الحالى مقارنة مع الربع السابق إلى:
- الارتفاع الملحوظ بمتوسط سعر بيع المنتج التام خلال الربع الثانى من العام 2026 مقارنة بمتوسط سعر البيع للمنتج التام للربع الأول من العام 2026.
- ارتفاع حجم المبيعات للربع الثانى مقارنة بحجم المبيعات للربع الأول من العام 2026. بالإضافة إلى ارتفاع المخزون من المنتج التام الذي اسهم بشكل كبير في زيادة هوامش الربحية نظرا لانخفاض تكلفته مما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع صافى الربح للربع الحالى مقارنة مع الربع السابق من نفس العام.
ويعود سبب الارتفاع فى صافى الربح خلال النصف الأول من العام 2026 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق 2025 إلى الارتفاع بمتوسط سعر بيع المنتج التام خلال الفترة الحالية من العام 2026 مقارنة بمتوسط سعر البيع للمنتج التام للفترة المماثلة من العام السابق 2025.
وتضمنت الأسباب: الارتفاع فى حجم المبيعات للفترة الحالية من العام 2026 مقارنة بحجم المبيعات للفترة المماثلة من العام السابق 2025.
وشملت الأسباب: ارتفاع المخزون من المنتج التام الذي أسهم بشكل كبير في زيادة هوامش الربحية نظرا لانخفاض تكلفته.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع فى صافى الربح خلال الربع الحالى مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
- الارتفاع الملحوظ بمتوسط سعر بيع المنتج التام خلال الربع الثانى من العام 2026 مقارنة بمتوسط سعر البيع للمنتج التام للربع الثانى من العام 2025.
- ارتفاع حجم المبيعات للربع الثاني من العام 2026 مع انخفاض حجم المبيعات خلال الربع المماثل للعام 2025 بالإضافة إلى ارتفاع المخزون من المنتج التام الذي أسهم بشكل كبير في زيادة هوامش الربحية نظرا لانخفاض تكلفته مما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع صافى الربح للربع الحالى مقارنة مع الربع اللماثل من العام السابق.
ويعود سبب الارتفاع فى صافى الربح خلال الربع الحالى مقارنة مع الربع السابق إلى:
- الارتفاع الملحوظ بمتوسط سعر بيع المنتج التام خلال الربع الثانى من العام 2026 مقارنة بمتوسط سعر البيع للمنتج التام للربع الأول من العام 2026.
- ارتفاع حجم المبيعات للربع الثانى مقارنة بحجم المبيعات للربع الأول من العام 2026. بالإضافة إلى ارتفاع المخزون من المنتج التام الذي اسهم بشكل كبير في زيادة هوامش الربحية نظرا لانخفاض تكلفته مما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع صافى الربح للربع الحالى مقارنة مع الربع السابق من نفس العام.
ويعود سبب الارتفاع فى صافى الربح خلال النصف الأول من العام 2026 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق 2025 إلى الارتفاع بمتوسط سعر بيع المنتج التام خلال الفترة الحالية من العام 2026 مقارنة بمتوسط سعر البيع للمنتج التام للفترة المماثلة من العام السابق 2025.
وتضمنت الأسباب: الارتفاع فى حجم المبيعات للفترة الحالية من العام 2026 مقارنة بحجم المبيعات للفترة المماثلة من العام السابق 2025.
وشملت الأسباب: ارتفاع المخزون من المنتج التام الذي أسهم بشكل كبير في زيادة هوامش الربحية نظرا لانخفاض تكلفته.