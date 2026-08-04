صعود "داو جونز".. مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وبدأ المؤشر "داو جونز الصناعي" التداول مرتفعًا 274 نقطة، بنسبة 0.52%، ليصل إلى 52759.06 ‌نقطة، وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 15.1 ‌نقطة، بنسبة 0.2%، مسجلًا 7504.78 نقاط عند بداية التداول.

وصعد المؤشر ‌"ناسداك" المجمع 78.8 نقطة أي بنسبة 0.31%، ليفتتح التعاملات عند 25452.663 نقطة.