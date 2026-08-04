الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الإثنين

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واس - لندن  0 تبليغ

  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الإثنين 1/2
  • سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم الإثنين 2/2

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3427) دولار أمريكي، بانخفاض (0.41%).

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية عند (1.1672) يورو بنسبة (0.19%).

كان تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى (2.6%) خلال العام المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة بـ(2.8%) في مايو السابق، مسجلًا أدنى مستوى له منذ مارس من عام (2025م).
وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن انخفاض أسعار الوقود للسيارات، لا سيما الديزل، إلى جانب تراجع أسعار الأغذية، أسهم في تباطؤ وتيرة التضخم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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