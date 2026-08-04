بورصات أوروبا.. مكاسب جماعية للأسهم في ختام تداولات الإثنين

اقتصاد منطقة اليورو

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على ارتفاع، وصعد مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة (0.45%) ليصل إلى مستوى (652.10) نقطة.وارتفع مؤشر (داكس) الألماني بنسبة (1.59%) ليصل إلى مستوى (26035.83) نقطة.وحقق مؤشر (كاك 40) الفرنسي مكاسب بنسبة (1.22%)، ليصل إلى مستوى (8613.82) نقطة.كان حذّر فرامك إلدرسون، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، من تفاقم الأزمة المناخية والانهيار المتزايد للأنظمة البيئية.وأوضح أنهما يشكلان تهديدًا مباشرًا للأنظمة الاقتصادية والاستقرار المالي في منطقة اليورو.وذكر أن تقييم المخاطر الناجمة عن تدهور الطبيعة لم يعد مجرد قضية بيئية جانبية، بل أصل من أصول العمل الاقتصادي الأساسي.