سعر سهم أملاك للتمويل (AMLAK) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 04-08-2026

واصل سعر سهم أملاك للتمويل (AMLAK) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع بيعي.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.23 درهم، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند سعر 1.10 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط