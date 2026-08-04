سعر سهم العربية للطيران (AIRARABIA) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 04-08-2026

صعد سعر سهم العربية للطيران (AIRARABIA) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع تأثره بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير.

لذلك فتوقعانا تميل نحو انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 5.08 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 4.61 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط