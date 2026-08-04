الاقتصاد

سعر سهم تعاونية الاتحاد (UNIONCOOP) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 04-08-2026

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سعر سهم تعاونية الاتحاد (UNIONCOOP) يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-03 22:30 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03

ارتفع سعر سهم تعاونية الاتحاد (UNIONCOOP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة ويأتي هذا مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 2.16 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2.25 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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