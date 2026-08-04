سعر سهم سوق دبي المالي (ERC) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 04-07-2026

شهد سعر سهم الاتصالات المتكاملة (ERC) مكاسب طفيفة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم تعويض جزء من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.00 درهم، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 1.65 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط