الاقتصاد

سعر سهم سوق دبي المالي (ERC) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 04-07-2026

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سعر سهم سوق دبي المالي (ERC) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 04-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-03 22:30 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.03

شهد سعر سهم الاتصالات المتكاملة (ERC) مكاسب طفيفة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم تعويض جزء من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.00 درهم، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 1.65 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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