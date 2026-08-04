سعر سهم سوق دبي المالي (DFM) يشهد مكاسب حذرة– توقعات اليوم – 04-08-2026

تقدم سعر سهم الاتصالات المتكاملة (DFM) بشكل حذر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، وذلك وسط تأثر السهم بخروجه في وقت سابق من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 1.46 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 1.34 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط