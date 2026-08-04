الدولار الكندي يتراجع مع هبوط أسعار النفط وسط آمال باستئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية

ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي خلال تداولات اليوم الإثنين مع تعرض الدولار الكندي لضغوط نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي (ISM) في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي بحلول الساعة 20:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.712.

وجاء تراجع أسعار النفط مدفوعاً بتزايد الآمال باستئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة عسكرية كانت مقررة ضد طهران، وأعلن أن جولة جديدة من المباحثات ستبدأ في وقت لاحق من اليوم، وهو ما خفف المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات النفط العالمية.

ويُعد الدولار الكندي، المعروف في الأسواق باسم "اللوني" (Loonie)، من العملات المرتبطة بأسعار السلع الأولية، نظراً إلى أن كندا من أكبر الدول المصدرة للنفط، لذلك فإن انخفاض أسعار الخام ينعكس عادةً سلباً على أداء العملة الكندية.

بيانات الوظائف الأمريكية في بؤرة اهتمام الأسواق

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة، حيث تشير التوقعات إلى إضافة 91 ألف وظيفة خلال يوليو، مقارنة مع 57 ألف وظيفة في الشهر السابق.

كما يُنتظر أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.3% في يوليو، مقابل 4.2% في يونيو.

ويرى محللون أن صدور بيانات توظيف أقوى من المتوقع قد يعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر، وهو ما سيدعم الدولار الأمريكي.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر خلال اجتماعه في يوليو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وبحسب أداة CME FedWatch، تسعر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ نحو 64.7% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنة مع نحو 77% قبل اجتماع الفيدرالي في يوليو.

وفي الوقت نفسه، أشار محللو سكوشيا بنك (Scotiabank) إلى أن الدولار الكندي استفاد من "الضعف العام الذي شهده الدولار الأمريكي خلال اليومين الماضيين"، لكنهم أوضحوا أن العملة الكندية "لا تزال تواجه صعوبة في دفع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي لاختراق مستوى 1.40"، وهو ما يعكس استمرار وجود مقاومة فنية رغم تحسن البيئة العامة للأسواق.