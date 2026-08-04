النفط يسجل تراجعاً حادثاً بعد تراجع ترامب عن توجيه ضربة لإيران

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد، يوم الاثنين، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ألغى ضربة عسكرية كانت مخططاً لها ضد إيران.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI)، وهو الخام القياسي الأمريكي، بنحو 5% لتغلق عند 80.34 دولاراً للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، القياس العالمي، بنسبة 4.7% لتستقر عند 83.77 دولاراً للبرميل.

وبرر ترامب هذا القرار بأنه يهدف إلى تكثيف الجهود من أجل التوصل سريعاً إلى اتفاق يوقف طموحات طهران النووية ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وكان الخامان قد قفزا بأكثر من 20% خلال الشهر الماضي، بعد تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الهجمات التي استهدفت عدة ناقلات نفط قبالة سواحل سلطنة عُمان، وهو ما زاد المخاوف الأمنية ودفع العديد من شركات الشحن إلى تجنب دخول الخليج لتحميل النفط.

تراجع ترامب

قال ترامب في وقت متأخر من يوم السبت، عبر منصته تروث سوشيال، إن إيران ودولاً أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى "إعادة الفتح الفوري والكامل والشامل" لمضيق هرمز، وإنهاء "التهديد النووي الإيراني". ولم تتضح بعد تفاصيل هذا الاتفاق.

في المقابل، نفت طهران وجود أي محادثات مقررة مع واشنطن حيث صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن المحادثات التي تجريها إيران تقتصر على سلطنة عُمان، وتركز على المسارات التي يمكن للسفن استخدامها لعبور مضيق هرمز.

وفي منشور لاحق على منصة تروث سوشيال، قال ترامب: "سواء أرادت إيران الاعتراف بذلك أم لا، فإننا نجري بالفعل محادثات للتوصل إلى حل للمشكلة التي تسببت فيها منذ عقود."

إنتاج أوبك+

وفي سياق متصل، وافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ضمن تحالف أوبك+، يوم الأحد، على زيادة حصة إنتاج النفط بنحو 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر سبتمبر.