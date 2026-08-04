الريبل يتراجع رغم هدوء التوترات الجيوسياسية

تداولت عملة الريبل (XRP) عند مستوى 1.06 دولار خلال تعاملات يوم الاثنين، محافظةً على مسارها الهابط، في ظل استمرار تدهور المؤشرات الفنية وضغوط ناجمة عن تراجع مشاركة المستثمرين الأفراد، وذلك على الرغم من انحسار التوترات بالشرق الأوسط.

وتواصل شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر التراجع، وهو ما يعكسه مؤشر الخوف والطمع (Fear & Greed Index) الذي استقر عند 28 نقطة ضمن منطقة الخوف.

ويرى محللون أن استمرار ضعف المعنويات قد يصعّب على الريبل الحفاظ على أي تعافٍ، بما قد يدفع المستثمرين إلى زيادة عمليات البيع ويهدد بانخفاض العملة إلى ما دون المستوى النفسي المهم عند 1.00 دولار.

تدفقات صناديق « الريبل » ترتفع.. لكن تراجع المستثمرين الأفراد يضغط على العملة

استقطبت صناديق المؤشرات الفورية المتداولة في البورصة (Spot XRP ETFs) تدفقات نقدية بلغت 14.86 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة، مقارنة مع 8.15 مليون دولار في الأسبوع السابق.

وبذلك ارتفع إجمالي التدفقات التراكمية إلى 1.51 مليار دولار، في حين تراجعت قيمة الأصول الصافية للصناديق بشكل طفيف إلى 989 مليون دولار، مقابل 997 مليون دولار في الأسبوع السابق.

ويرى مراقبون أنه في حال واصلت المؤسسات المالية زيادة انكشافها على الأصول الرقمية، فقد يستعيد الريبل زخمه ويسجل تعافياً تدريجياً على المدى القصير إلى المتوسط.

في المقابل، تشير بيانات السوق إلى استمرار ضعف طلب المستثمرين الأفراد، إذ انخفضت العقود المفتوحة (Open Interest) في عقود الريبل الدائمة إلى 2.23 مليار ريبل يوم الاثنين، مقارنة مع 2.26 مليار ريبل في اليوم السابق.

وأظهرت بيانات منصة CoinGlass أن عمليات التصفية والبيع اتسعت منذ 37 يوليو، عندما بلغت العقود المفتوحة 2.37 مليار ريبل ، وهو ما يعكس تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

وفي تطور آخر، تعرضت سوق العملات المشفرة لضغوط إضافية بعد هجوم استهدف محافظ Coldcard الباردة، أدى إلى خسارة المستثمرين نحو 1,367 بيتكوين، تُقدر قيمتها بحوالي 89 مليون دولار.

واستغل المهاجمون ثغرة في البرنامج الثابت (Firmware) للمحافظ كانت موجودة منذ عام 2021.