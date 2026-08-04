شكرا لقرائتكم خبر عن داو جونز يقفز بحوالي 700 نقطة محققاً إغلاقاً قياسياً جديداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين بشكل حاد مما دفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى تسجيل مستوى إغلاق قياسي جديد، مع تراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط آمال بانحسار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 693.38 نقطة، أو 1.32%، ليغلق عند 53,178.41 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 110.78 نقطة، أو 1.48%، إلى 7,600.50 نقطة.

كما قفز مؤشر ناسداك المركب بمقدار 540.04 نقطة، أو 2.13%، ليغلق عند 25,913.90 نقطة.

وتراجعت أسعار النفط بنحو 5% بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، أن محادثات مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز ستُعقد يوم الاثنين، رغم نفي طهران وجود أي محادثات مقررة.

وساهم هبوط أسعار الخام في انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في وقت واصل فيه المستثمرون تقييم احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة إذا استمرت الحرب مع إيران لفترة أطول.

نتائج الشركات تدعم السوق.. و«أمازون» تتجاوز 3 تريليونات دولار

أظهرت نتائج أعمال الشركات أداءً قوياً خلال الربع الحالي، إذ بلغت نسبة نمو الأرباح 29.3% بين 304 شركات مدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلنت نتائجها حتى يوم الجمعة، وفقاً لبيانات LSEG، فيما تجاوزت 85.2% من الشركات توقعات المحللين.

وارتفع سهم أمازون بنسبة 4.6% بعدما تجاوزت القيمة السوقية للشركة 3 تريليونات دولار للمرة الأولى، عقب إعلان نتائج مالية فاقت التوقعات الأسبوع الماضي.

كما صعد سهم سبيس إكس بنسبة 5.6% قبيل إعلان أول نتائج فصلية لها منذ إدراجها في البورصة، والمقرر صدورها يوم الثلاثاء، رغم أن السهم ظل يتداول دون سعر الطرح البالغ 135 دولاراً لنحو ثلاثة أسابيع منذ إدراجه في منتصف يونيو.

ومن المنتظر أيضاً أن تعلن شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي نتائجها هذا الأسبوع، من بينها أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD)، وشركتا تخزين البيانات سان ديسك (SanDisk) وويسترن ديجيتال (Western Digital).

وكانت الأسهم الأمريكية قد واجهت ضغوطاً خلال يوليو بفعل المخاوف المتعلقة بمستقبل استثمارات الذكاء الاصطناعي، والصراع بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة.

الفيدرالي وسياسته

كما أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، عن تفاؤله بانحسار الضغوط التضخمية تدريجياً، في حين زادت تقارير أفادت بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش اقترح تقليص عدد اجتماعات تحديد أسعار الفائدة من المخاوف بشأن تراجع وضوح السياسة النقدية.

ووفقاً لأداة CME FedWatch، تسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 64.5% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من بيانات سوق العمل الأمريكية، تتصدرها تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة.