الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الدولار يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 04-08-2026

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سعر اليورو مقابل الدولار يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 01:25 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتكوين قاع صاعد قد يمثل قاعدة انطلاق لاستعادة الزخم الإيجابي، مع استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل أداء دور الدعم الديناميكي ويعزز من استقرار الاتجاه الصاعد على المدى القصير.

 

وتزداد فرص التعافي مع وصول مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، في إشارة إلى بدء تشكل دايفرجنس إيجابي قد يدعم عودة الزخم الشرائي ويهيئ الزوج لاستئناف مكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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