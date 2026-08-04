سعر الذهب يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط - توقعات اليوم – 04-08-2026

يشهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متذبذبة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما اصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليفشل في الحفاظ على مكاسبه السابقة ويرتد هبوطاً، في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يبقي الضغوط البيعية قائمة.

ورغم ذلك بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار تقاطع إيجابي، وهو ما قد يوفر دعماً لمحاولات صعود حذرة خلال الفترة القريبة المقبلة، إلا أن استعادة الزخم الإيجابي بشكل كامل تظل مرهونة بنجاح الذهب في اختراق المتوسط المتحرك والثبات أعلى هذا الحاجز الفني.