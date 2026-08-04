الاقتصاد

سعر الفضة يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 04-08-2026

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سعر الفضة يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 01:34 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

مدد سعر الفضة (SILVER) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم المحوري 57.00$، الذي وفر قاعدة قوية أعادت الزخم الشرائي إلى السعر، بالتزامن مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية ما عزز من وتيرة التعافي.

 

ويحاول السعر حالياً اختراق مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة فنية مهمة قد تنهي الضغوط السلبية التي حدّت من تحركاته خلال الفترة الماضية، وتمهد الطريق أمام مواصلة الصعود واستهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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