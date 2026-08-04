سعر الفضة يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 04-08-2026

مدد سعر الفضة (SILVER) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم المحوري 57.00$، الذي وفر قاعدة قوية أعادت الزخم الشرائي إلى السعر، بالتزامن مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية ما عزز من وتيرة التعافي.

ويحاول السعر حالياً اختراق مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في خطوة فنية مهمة قد تنهي الضغوط السلبية التي حدّت من تحركاته خلال الفترة الماضية، وتمهد الطريق أمام مواصلة الصعود واستهداف مستويات مقاومة أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة.