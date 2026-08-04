سعر البتكوين (BTCUSD) يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 04-08-2026

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما اصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أعاد الضغوط البيعية إلى الواجهة وأجبر السعر على التراجع عقب موجة صعود قوية شهدها خلال الفترة الماضية.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع دخول مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في إشارة إلى تراجع الزخم الإيجابي، بينما يواصل السعر التحرك داخل قناة سعرية تصحيحية هابطة على المدى القصير، ما يبقي فرص استمرار الضغوط السلبية قائمة إلى حين نجاح السعر في اختراق المتوسط المتحرك والخروج من نطاق القناة الهابطة.