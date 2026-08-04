سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 04-08-2026

يستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على سلسلة خسائر متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.