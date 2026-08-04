الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 04-08-2026

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سعر الدولار مقابل الين يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 01:48 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) تداولات شديدة التذبذب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم المحوري 157.50، ما يكسب الزوج بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على التماسك امام الضغوط السلبية المحيطة به، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب.

 

ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يمدد من حالة التذبذب في الفترة القريبة المقبلة إلى حين تصريف البعض من هذا التشبع البيعي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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