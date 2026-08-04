سعر الدولار مقابل الين يستعد لكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 04-08-2026

شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) تداولات شديدة التذبذب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم المحوري 157.50، ما يكسب الزوج بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على التماسك امام الضغوط السلبية المحيطة به، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب.

ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ دخول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يمدد من حالة التذبذب في الفترة القريبة المقبلة إلى حين تصريف البعض من هذا التشبع البيعي.