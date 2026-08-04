شكرا لقرائتكم خبر عن الين يتخلى عن ذروة 3 أشهر وسط ترقب ياباني أمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية ارتفعت بنسبة 5% بفضل التدخلات في سوق الصرف

•وزارة المالية اليابانية نفذت عملية شراء منسقة للين مع وزارة الخزانة الأمريكية

•التدخل المشترك يزيد من احتمالية رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في سبتمبر



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليتخلى عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي،في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.



ورغم التراجع الحالي للين الياباني، فإن تحركات العملة لا تزال تخضع لمراقبة حثيثة من جانب السلطات النقدية في طوكيو وواشنطن، في أعقاب التدخل المشترك في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين وكبح موجة هبوطه الحادة أمام الدولار الأمريكي.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4% إلى ( 157.75¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (157.14¥)، و سجل أدنى مستوى عند ( 157.14¥).



•أنهي الين تعاملات الاثنين مرتفعًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 155.23 ينات ، بفضل التدخل المشترين بين اليابان والولايات المتحدة فى سوق الصرف.



صعود 5% بفضل التدخل

منذ يوم الخميس الماضي ،حققت العملة اليابانية ارتفاع بنسبة 5% مقابل العملة الأمريكية ،بفضل التدخل المنسق بين اليابان والولايات المتحدة في سوق الصرف الأجنبي.



قالت وزارة المالية اليابانية إن عملية شراء الين التي جرت مؤخرًا بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية "واجهت التقلبات المفرطة والتحركات غير المنظمة التي شهدها الين في الأشهر الأخيرة".



وقالت وزيرة المالية اليابانية ،ساتسوكي كاتاياما،للصحفيين: لن نتردد في القيام بمزيد من التدخلات المنسقة.



وأكد كبير دبلوماسيي العملة في اليابان، أتسوكي ميمورا، أن التدخل المنسق مع الولايات المتحدة يجسد مستوى غير مسبوق من التعاون بين البلدين لدعم استقرار سوق الصرف.



وأضاف ميمورا: أن الحكومة ستواصل تنسيق سياسة العملة مع السياسة النقدية لبنك اليابان، بما يضمن اتخاذ إجراءات حاسمة عند الضرورة للحد من ضعف الين والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.



كما أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، هذا الإجراء المنسق في بيان، قائلاً: إن إجراءات الصرف الأجنبي المنسقة التي نُفذت يوم الجمعة قد ساهمت في الحد من تقلبات الين غير المنظمة.



وصرح الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، يوم الأحد بأن الولايات المتحدة تساعد اليابان في دعم الين كدليل على الصداقة ولدعم الاقتصاد العالمي.



تفاصيل تدخل السلطات النقدية

•يوم الخميس: نُفِّذت فيه جولة التدخل الأكبر والأعنف بشكل أحادي من قبل بنك اليابان؛ حيث تُشير حسابات الصرف والسيولة لدى المركزي الياباني إلى إنفاق ما يقرب من 6 إلى 8.5 تريليون ين (أي ما يعادل 36.5 إلى 59 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يُعد أحد أضخم معدلات التدخل اليومية في تاريخ البنك.



•يوم الجمعة (التدخل المشترك): تدخلت وزارة الخزانة الأمريكية رسمياً وللمرة الأولى لدعم الين عبر شراء العملة اليابانية وسحب الدولار و اليورو؛ حيث تُقدّر المبالغ الإضافية الموجهة في هذا اليوم وما تبعه بنحو 5 تريليون ين (ما يقارب 32 مليار دولار أمريكي)، وساهمت فيه أمريكا بضخ مباشر تراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار.



•يوم الاثنين: استمرت السلطات في ملاحقة السوق ومراقبة التحركات لإجبار المضاربين على تصفية مراكز البيع المكثف، وسط تكتّم رسمي من وزيرة المالية اليابانية "ساتسوكي كاتاياما" حول الأحجام الدقيقة المنفذة في هذا اليوم للحفاظ على عنصر المفاجأة.



أراء وتحليلات

•قالت نعومي موغوروما، كبيرة استراتيجيي السندات في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية: إن تصريحات كبير دبلوماسيي العملة الياباني، أتسوكي ميمورا، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، تعزز موقف الأعضاء المتشددين داخل بنك اليابان وتدعم التوقعات بمواصلة تشديد السياسة النقدية.



•وأضافت موغوروما: أعتقد أن رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر أصبح شبه محسوم، إذ لن يكون من المنطقي أن ينتظر بنك اليابان حتى أكتوبر، لأن ذلك قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من ضعف الين ويقوض الجهود الأخيرة لدعم العملة.



•وقال تومو كينوشيتا، خبير استراتيجيات الأسواق العالمية لمنطقة اليابان في شركة إنفيسكو : أتوقع أن تؤدي المخاوف بشأن احتمال التدخل مجددًا من قِبل السلطات اليابانية والأمريكية إلى كبح الضغوط الهبوطية على الين في المدى القريب.



• وأضاف كينوشيتا: أعتقد أنه من المرجح أن ترتفع قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي نحو نهاية هذا العام... لقد ساهمت أجندة سياسة التحفيز الاقتصادي لرئيسة الوزراء "ساناي تاكايتشي" في ضعف الين، ولكن يبدو أن السوق قد استوعب بالفعل العناصر الرئيسية لسياسة تاكايتشي.



الفائدة اليابانية

•ارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع سبتمبر إلى فوق 90%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

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