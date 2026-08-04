شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف مكاسبه مع ترقب تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يتراجع مقابل سلة من العملات العالمية

•أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% في انتظار مستجدات مضيق هرمز

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر المقبل



ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ،ليتحرك صعودًا مرة أخرى صوب أعلى مستوياته في سبعة أسابيع ،في انتظار ظهور مستجدات جديدة حول المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.



مع هبوط أسعار النفط العالمية بأكثر من 7% في مستهل تعاملات الأسبوع ،تتقلص الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي ،مما يؤدي إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى (1.1515$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1506$) ،وسجل أدنى مستوى عند (1.1502$).



•أنهي اليورو تعاملات الاثنين منخفضًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.1559 دولارًا.



الدولار الأمريكي

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ،ليستأنف خسائره التي توقفت بالأمس ، ليتحرك هبوطًا صوب أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 99.42 نقطة ،عاكسًا تباطؤ مستويات العملة الأمريكية مرة أخري مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا التراجع في ظل ضعف الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن ،وقبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل في الولايات المتحدة ،ستوفر أدلة حاسمة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا العام.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بأكثر من 1% ،ضمن عمليات التقاط الأنفاس بعد هبوط بأكثر من 7% يوم الاثنين بفضل توقف الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران ، وانخراطهم في مفاوضات لحل أزمة مضيق هرمز.



مستجدات الحرب الإيرانية

•لا تزال الجهود الدبلوماسية مستمرة من أجل التوصل لاتفاق جديد يضمن استمرار توقف الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.



•أرجأ الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب،تنفيذ ضربة عسكرية واسعة ضد إيران لإفساح المجال أمام المسار السياسي.



•وأكد ترامب أن المفاوضات مع إيران قد بدأت، ووصفها بأنها "الفرصة الأخيرة" لتجنب مزيد من التصعيد العسكري.



•نفت طهران إجراء أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وأكدت على أن الاتصالات الجارية تقتصر على سلطنة عُمان وتتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز.



•تستمر الوساطات الإقليمية لإيجاد آلية تضمن استئناف حركة الملاحة بصورة طبيعية، بينما لم يُعلن حتى الآن عن اتفاق نهائي بشأن إعادة فتح الممر البحري بالكامل.

الفائدة الأوروبية

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر المقبل مستقر عند 60%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك اليورو في المنطقة الإيجابية مقابل الدولار الأمريكي وسلة من العملات الأخرى ،خاصة مع تراجع مخاوف التضخم.



إذا استمر هدوء التوترات الجيوسياسية مع الإعلان عن بدء جولة جديدة من مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران ،سيوسع اليورو من مكاسبه الحالية مقابل الدولار الأمريكي.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 04-08-2026