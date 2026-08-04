سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 04-08-2026

مدد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكاز الزوج لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة 0.7025، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.