سعر الدولار مقابل الفرنك يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 04-08-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب.