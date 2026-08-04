الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 04-08-2026

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سعر الدولار مقابل الفرنك يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 03:18 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

تراجع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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