الاقتصاد

سعر النفط خام برنت ينجح بتصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 04-08-2026

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سعر النفط خام برنت ينجح بتصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 03:21 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

تقدم سعر النفط خام برنت (BRENT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السعر تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، يأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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