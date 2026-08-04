سعر النفط خام برنت ينجح بتصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 04-08-2026

تقدم سعر النفط خام برنت (BRENT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولات السعر تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية منها، يأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.