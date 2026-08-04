الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستعد لاستئناف خسائره – توقعات اليوم – 04-08-2026

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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستعد لاستئناف خسائره – توقعات اليوم – 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 03:24 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

شهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على التماسك امام الضغوط السلبية التي تحيط به، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير مع تأثر السعر بكسره لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة وينذر بتسجيل خسائر جديدة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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