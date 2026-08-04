سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستعد لاستئناف خسائره – توقعات اليوم – 04-08-2026

شهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على التماسك امام الضغوط السلبية التي تحيط به، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير مع تأثر السعر بكسره لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة وينذر بتسجيل خسائر جديدة.