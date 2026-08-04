سعر سهم الوطنية للتعليم (4291) يبلغ هدفنا السعري بقوة – توقعات اليوم – 04-08-2026

شهد سعر سهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم (4291) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 140.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول.

تأتي هذه الإيجابية في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مما يؤكد صحة الاختراق من الناحية الفنية ويدعم توقعات استمرارية الصعود نحو أهداف أعلى.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 140.00 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 157.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد