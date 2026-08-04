جبل عمر (4250) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 04-08-2026

اكتسى سهم جبل عمر للتطوير (4250) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 17.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وقد جاء هذا الأداء مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة واضحة لصحة هذا الاختراق من الناحية الفنية.

يأتي هذا وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يفسح له المجال لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 17.00 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 19.85 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد