سعر سهم الأصيل (4012) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 04-08-2026

قفز سعر سهم ثوب الأصيل (4012) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مما يعكس تحولاً تدريجياً في موازين القوى لصالح المشترين ويمنح السهم فرصة لبناء زخم صعودي مستدام.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 3.60 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 3.85 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد