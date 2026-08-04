الاقتصاد

سعر سهم الأصيل (4012) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 04-08-2026

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سعر سهم الأصيل (4012) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 04-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-04 03:29 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.04

قفز سعر سهم ثوب الأصيل (4012) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مما يعكس تحولاً تدريجياً في موازين القوى لصالح المشترين ويمنح السهم فرصة لبناء زخم صعودي مستدام.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 3.60 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 3.85 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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