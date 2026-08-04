انخفاض أرباح «سايكو» 79% إلى 2.86 مليون ريال بالربع الثاني 2026

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 01:53 مساءً كتب شريف احمد - تراجع صافي أرباح الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو) خلال الربع الثاني من 2026 بنسبة 79% إلى 2.86 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 13.41 مليون ريال في الربع المقابل من العام السابق.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن هذا التراجع يعود بشكل أساسي الى بلوغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 393 ألف ريال، مقابل 12.95 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 97%.
وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع صافي نتائج الاستثمارات بنسبة 27%، وبلوغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الثاني 2.86 مليون ريال، مقابل 13.41 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، بلغ صافي أرباح "سايكو" 15.95 مليون ريال، مقابل 27.66 مليون ريال في النصف المماثل من العام 2025، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 42%.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" أن هذا التراجع يعود بشكل أساسي الى بلوغ صافي نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي 393 ألف ريال، مقابل 12.95 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 97%.
وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع صافي نتائج الاستثمارات بنسبة 27%، وبلوغ إجمالي الدخل الشامل في الربع الثاني 2.86 مليون ريال، مقابل 13.41 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، بلغ صافي أرباح "سايكو" 15.95 مليون ريال، مقابل 27.66 مليون ريال في النصف المماثل من العام 2025، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 42%.