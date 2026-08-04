«الاتحاد» تقلص خسائرها 17% إلى 52.62 مليون ريال بالربع الثاني 2026

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 01:53 مساءً كتب شريف احمد - بلغ صافي خسائر شركة الاتحاد للتأمين التعاوني للربع الثاني من 2026 نحو 52.62 مليون ريال، مقارنة بصافي خسارة بلغ 63.69 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق، مما يمثل تراجعًا بنسبة 17% في صافي الخسارة.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود سبب الانخفاض في صافي الخسائر المقيدة بعد الزكاة خلال الربع الثاني بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف خدمات التأمين، وارتفاع حصة الشركة من أرباح الأوعية التأمينية المدارة على مستوى القطاع. وقابل ذلك انخفاض في ايرادات التأمين وانخفاض في مستردات إعادة التأمين من المطالبات المتكبدة.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، ارتفع صافي خسائر "الاتحاد" بنسبة 22% تقريبًا إلى 92.2 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بلغ 75.61 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الخسائر بعد الزكاة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض مستردات الإعادة من المطالبات المتكبدة وانخفاض نتائج الاستثمار.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود سبب الانخفاض في صافي الخسائر المقيدة بعد الزكاة خلال الربع الثاني بشكل رئيسي إلى انخفاض مصاريف خدمات التأمين، وارتفاع حصة الشركة من أرباح الأوعية التأمينية المدارة على مستوى القطاع. وقابل ذلك انخفاض في ايرادات التأمين وانخفاض في مستردات إعادة التأمين من المطالبات المتكبدة.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، ارتفع صافي خسائر "الاتحاد" بنسبة 22% تقريبًا إلى 92.2 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بلغ 75.61 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الخسائر بعد الزكاة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض مستردات الإعادة من المطالبات المتكبدة وانخفاض نتائج الاستثمار.