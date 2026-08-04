«متكاملة» تتحول إلى الخسارة بـ 11.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 01:53 مساءً كتب شريف احمد - تحولت شركة "متكاملة للتأمين" إلى الخسارة في الربع الثاني من العام 2026، محققة خسارة صافية بلغت 11.4 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 8.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وبحسب "تداول السعودية"، يعود سبب تحقيق خسائر خلال الربع الثاني مقارنة بأرباح في الربع المماثل من العام السابق إلى العجز في صافي نتائج التأمين بمبلغ 12,442,443 ريال، مقارنة بفائض قدره 8,005,687 ريال في الربع المماثل من العام السابق.
ويُعزى السبب في هذا العجز إلى ارتفاع مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 36,092,131 ريال، أي بزيادة قدرها 26.78%. وجاء ذلك بالرغم من الانخفاض الإيجابي في صافي مصروفات عقود إعادة التأمين بمبلغ 16,605,754 ريال، وبنسبة تراجع بلغت 21.07%.
وبنهاية النصف الأول من 2026 (6 أشهر)، سجلت "متكاملة للتأمين" صافي خسارة بمبلغ 22 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 14.52 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2025.
ويعود ذلك إلى العجز في صافي نتائج التأمين بمبلغ 24,201,924 ريال، مقارنة بفائض قدره 14,395,603 ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام.
ويرجع هذا التراجع بشكل أساسي إلى ارتفاع مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 79,431,668 ريال، أي بزيادة قدرها 34.06%.
وقد تم تعويض هذا الأثر السلبي جزئياً بالانخفاض الإيجابي في صافي مصروفات عقود إعادة التأمين بمبلغ 53,836,012 ريال، وبنسبة تراجع بلغت 29.22%، بالإضافة إلى انخفاض مخصص الزكاة بمبلغ 2,140,595 ريال، وارتفاع حصة الشركة من الفائض في المجمعات التأمينية بمبلغ 5,320,769 ريال.
وبحسب "تداول السعودية"، يعود سبب تحقيق خسائر خلال الربع الثاني مقارنة بأرباح في الربع المماثل من العام السابق إلى العجز في صافي نتائج التأمين بمبلغ 12,442,443 ريال، مقارنة بفائض قدره 8,005,687 ريال في الربع المماثل من العام السابق.
ويُعزى السبب في هذا العجز إلى ارتفاع مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 36,092,131 ريال، أي بزيادة قدرها 26.78%. وجاء ذلك بالرغم من الانخفاض الإيجابي في صافي مصروفات عقود إعادة التأمين بمبلغ 16,605,754 ريال، وبنسبة تراجع بلغت 21.07%.
وبنهاية النصف الأول من 2026 (6 أشهر)، سجلت "متكاملة للتأمين" صافي خسارة بمبلغ 22 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 14.52 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2025.
ويعود ذلك إلى العجز في صافي نتائج التأمين بمبلغ 24,201,924 ريال، مقارنة بفائض قدره 14,395,603 ريال سعودي في الفترة المماثلة من العام.
ويرجع هذا التراجع بشكل أساسي إلى ارتفاع مصروفات خدمات التأمين بمبلغ 79,431,668 ريال، أي بزيادة قدرها 34.06%.
وقد تم تعويض هذا الأثر السلبي جزئياً بالانخفاض الإيجابي في صافي مصروفات عقود إعادة التأمين بمبلغ 53,836,012 ريال، وبنسبة تراجع بلغت 29.22%، بالإضافة إلى انخفاض مخصص الزكاة بمبلغ 2,140,595 ريال، وارتفاع حصة الشركة من الفائض في المجمعات التأمينية بمبلغ 5,320,769 ريال.